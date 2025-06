Dov'è lo stretto di Hormuz e perché è così importante per il mondo

Non è la prima volta che le tensioni in Medio Oriente si ripercuotono sui trasporti attraverso lo Stretto di Hormuz. Fin dalla guerra Iran-Iraq del 1980-1988, quando le due parti cercarono di interrompere le reciproche esportazioni di petrolio: uno scontro che fu per questo ribattezzato "la guerra delle petroliere".



Tra i più recenti, si può ricordare la petroliera giapponese M Star che, nel luglio 2010, fu attaccata nello Stretto dalle Brigate Abdullah Azzam, legate ad al Qaeda. Nel gennaio 2012 l’Iran minacciò di nuovo di bloccare lo Stretto come ritorsione per le sanzioni statunitensi ed europee, adottate per fermare il programma nucleare di Teheran.



Nel maggio 2015 alcune navi iraniane sequestrarono una nave portacontainer nello Stretto e spararono contro una petroliera battente bandiera di Singapore. Nel luglio 2018 il presidente Hassan Rouhani lasciò intendere che l’Iran avrebbe potuto interrompere il commercio di petrolio attraverso lo Stretto in risposta alle richieste degli Stati Uniti di azzerare le esportazioni di petrolio iraniano.



Nel maggio 2019 quattro navi – tra cui due petroliere saudite – vennero attaccate al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti vicino a Fujairah, appena fuori dallo Stretto di Hormuz. Nel gennaio 2021, l’Iran sequestrò una petroliera battente bandiera sudcoreana nelle acque del Golfo e ne arrestò l’equipaggio. Nel dicembre 2022, le forze armate statunitensi affermarono che una nave della Marina del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche si era avvicinata a 150 metri dalle navi da guerra americane presenti nello Stretto.



Nel maggio 2023, l’Iran sequestrò due petroliere che attraversavano lo Stretto e nel luglio dello stesso anno la Marina americana ha dichiarato di essere intervenuta per impedire all’Iran di sequestrare due petroliere commerciali nel Golfo dell’Oman. Fino ai nostri giorni, con la nuova minaccia da parte di Teheran di bloccare lo Stretto di Hormuz.