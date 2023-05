Iran: navi militari Usa in Stretto di Hormuz è "gesto teatrale"

Per l'Iran, il transito di navi da guerra di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia attraverso lo Stretto di Hormuz, avvenuto due giorni fa, rappresenta un "gesto teatrale" da parte dell'Occidente.

Lo ha affermato il capo di Stato maggiore militare di Teheran, Mohammad Bagheri. Tra le navi vi era anche l'incrociatore lanciamissili Uss Hamilton. "Non abbiamo bisogno di stranieri per mettere in sicurezza la regione. E' dovere invece delle forze navali iraniane di proteggere lo Stretto di Hormuz, il Golfo Persico e il Mare dell'Oman, come degli stati della regione", ha detto Bagheri.