Perché lo scudo di Israele non è infallibile? Iron Dome, Arrow e THAAD: come funzionano davvero

Il programma Arrow, realizzato in collaborazione con gli Stati Uniti, è pensato per fermare missili balistici ad alta quota. Arrow 2 agisce nell’atmosfera, Arrow 3 in orbita. Le intercettazioni recenti hanno dimostrato la potenza del sistema, ma anche i suoi limiti: un attacco proveniente dallo Yemen ha raggiunto il centro di Israele senza essere intercettato, evidenziando lacune critiche. Ogni missile intercettore può superare i 3 milioni di dollari e secondo alcune fonti, le riserve sarebbero esauribili in meno di due settimane in caso di conflitto ad alta intensità.