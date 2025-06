Dall'Iran in salvo in Italia, mamma con figlio di 18 mesi a Tgcom24: "Qui tornati a una vita normale"

"Io ero con i miei, perché volevo far conoscere loro mio figlio e perché, ritirando dei documenti, avrei voluto chiudere il mio iter per la cittadinanza italiana. Ma tra il 12 e il 13 una bomba ha colpito il poliambulatorio sotto casa. Per fortuna nessuna vittima e i palazzi sono rimasti in piedi. Ma da quel momento tremava tutto a ogni bomba. Il viaggio di rientro in Italia era ormai perso, lo spazio aereo era stato chiuso e a me non è rimasto che chiamare l'ambasciata italiana per chiedere aiuto. Lì eravamo in trappola".