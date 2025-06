Iran, riunione di Meloni con l'intelligence | Tajani: "Ci auguriamo che ora si arrivi alla de-escalation" | Crosetto: "L'attacco Usa cambia lo scenario"

Secondo Guido Crosetto, il bombardamento americano sui siti nucleari iraniani "cambia completamente lo scenario, si apre una crisi molto più grande" e anche "da parte dell'Iran" c'è da attendersi "una risposta molto più forte che rischia di allargarsi a tutti gli obiettivi americani". Già da sabato la Difesa italiana stava monitorando la situazione "perché alcuni spostamenti di aerei americani ci avevano dato la ragionevole certezza che potesse scattare un attacco. Nella notte è poi avvenuto. Era chiaro che il sito nucleare di Fordow fosse il punto di interesse principale di Israele, perché centro del programma nucleare iraniano. Israele non aveva le capacità per colpire in modo significativo questo sito, sotto 90 metri di roccia. Per questo sono intervenuti nella notte bombardieri americani che hanno la capacità di penetrazione sottoterra più elevata al mondo".