In Medioriente 40mila soldati Usa, basi militari in allerta dopo l'attacco all'Iran | A rischio anche lo Stretto di Hormuz

Le "due settimane" preventivate da Donald Trump per decidere se sostenere o meno Israele nella sua guerra contro l'Iran sono diventate "due giorni". Il presidente americano era stretto tra la necessità strategica di affossare il programma nucleare iraniano e il non impegnarsi direttamente nel conflitto. Un Medioriente in cui Israele non sia egemone non è pensabile per Washington. Come avevamo previsto in uno dei cinque scenari possibili dopo l'escalation, la maggior parte degli apparati era d'accordo in un coinvolgimento limitato degli Stati Uniti, nella modalità più utile e "rapida": bombardare i siti nucleari più importanti della Repubblica Islamica con gli ordigni bunker-buster come la GBU-57. Al momento, i dubbi superano ancora le certezze: la "scadenza delle due settimane" per i negoziati era una finta? Un tentativo di indurre gli iraniani a un falso senso di sicurezza nel fine settimana? O i negoziati dietro le quinte, guidati dal pacificatore designato da Trump, Steve Witkoff, sono falliti? Si sa poco dell'immediato dopo gli attacchi, ma il messaggio di Trump sui social sembra confermare la volontà di de-escalation, e non di scelte definitive come il cambio di regime in Iran: "È il momento della pace".