Netanyahu: "Tutti stiamo pagando prezzo della guerra, mio figlio per la seconda volta ha dovuto annullare le nozze"

Il matrimonio di Avner con l'affascinate Amit Yardeni, previsto per lunedì 19 giugno in uno dei luoghi più lussuosi del Paese, era stato duramente criticato nei giorni scorsi dagli oppositori del primo ministro. Quasi subito dopo che i dettagli del matrimonio erano stati resi pubblici, erano emerse critiche sulla tempistica, la portata e il simbolismo dell'evento: in molti lo avevano considerato un'esibizione elitaria, fuori dal contesto di una nazione in profonda crisi, in guerra mentre gli ostaggi rimangono a Gaza. Alcuni attivisti avevano persino elaborato dei piani per disturbare il matrimonio.