A Ginevra l'Ue tratta con Teheran | Nuovi attacchi sull'Iran, Trump: "Difficile chiedere a Israele di fermarsi mentre vince"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 624. Spiragli dai negoziati di Ginevra con l'Iran ma Trump si mostra scettico e tra Israele e la Repubblica islamica continuano a piovere missili. "Teheran è disponibile a proseguire il dialogo con l'Ue", ha detto il ministro degli Esteri iraniano Araghchi dopo aver incontrato nella città svizzera i colleghi di Francia, Germania, Gran Bretagna (il cosiddetto gruppo E3) e l'alto rappresentante Ue Kallas. Gli ayatollah sarebbero pronti a negoziare "limiti" ai programmi di arricchimento dell'uranio mentre la proposta degli europei va oltre il nucleare e tocca anche lo stop al sostegno militare di Teheran alla Russia e a gruppi terroristici come Hamas. Gelo di Trump. "È improbabile che gli europei possano essere d'aiuto nel porre fine alla guerra, difficile chiedere a Israele di fermare i raid sull'Iran mentre vince", ha commentato il presidente Usa, dicendo che due settimane è il tempo massimo per decidere se intervenire o meno. Il premier israeliano Netanyahu da parte sua ha avvertito che Israele "eliminerà la minaccia del nucleare iraniano con o senza gli Usa". Secondo le stime di Israele, che non ferma gli attacchi sull'Iran, i loro raid hanno ritardato la possibilità di Teheran di sviluppare un'arma nucleare "di almeno due o tre anni". Un altro convoglio di italiani ha lasciato l'Iran, tra cui un bimbo di 18 mesi. Ancora strage a Gaza: decine di morti per gli spari sulla folla in attesa di aiuti.