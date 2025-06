Toomaj Salehi, arrestato e rilasciato il rapper-metalmeccanico che fa paura al regime iraniano

uando Toomaj Salehi, il rapper-metalmeccanico iraniano simbolo della lotta al regime, venne condannato a morte per i suoi versi durissimi nei confronti dell'establishment di Teheran, le proteste nel suo Paese furono veementi. I suoi colleghi operai marciarono per le strade di Teheran scandendo lo slogan Toomaj ci rappresenta, liberiamo lui e l'Iran. Persino le maestre della sua regione scioperarono, facendo capire che non sarebbero tornate in servizio finché Toomaj non fosse stato rilasciato in attesa della pena capitale. La sua storia oltrepassò i confini dell'Iran, arrivando a colpire l'opinione pubblica internazionale. Persino Tananai lanciò un appello in un concerto e gli Eugenio in Via Di Gioia con Willie Peyote arrivarono a comporre una canzone per il rapper.



Alla fine, con l'impegno di tutti, Toomaj tornò libero.



Il ragazzo non ha tuttavia mai smesso di essere nel mirino del regime e ora, approfittando della confusione di questi giorni, trenta agenti della Repubblica Islamica sono andati direttamente a casa sua, con l'obiettivo di spaventarlo e farlo tacere quanto più possibile. L'artista è stato interrogato per ben cinque ore mentre i suoi telefoni venivano controllati e i suoi social disattivati. Poi è stato lasciato libero, o almeno questo è quello che è stato detto, ma la domanda è per quanto tempo ancora Toomaj Salehi verrà risparmiato?