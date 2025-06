Nel lungo post pubblicato su Instagram, accompagnato da un'immagine in cui si vedono degli aerei mentre sganciano bombe su una città, il regista ha scritto: "Due settimane fa sono stato invitato al Sydney Film Festival. Sono iniziati gli ultimi giorni della guerra. Da quel giorno, ho cercato un modo per tornare a casa, dalla mia famiglia e soprattutto da mia madre. La chiusura delle frontiere aeree e terrestri mi ha praticamente imprigionato fuori dal mio Paese. Fino a ieri ho fatto del mio meglio per tornare, ma è stato inutile. Ma ci riproverò". Esprimendo poi la sua rabbia e il suo dolore ha aggiunto: "Perché questa situazione è profondamente dolorosa e mortale per me; non solo per l'inevitabile distanza da casa, ma anche per la sensazione di non essere in grado di affrontare la sofferenza delle persone sacrificate quotidianamente nel cuore di questa guerra. Quando il destino di una nazione è ostaggio di potenti e ambiziosi, non ci rimane altro che rabbia, dolore e la grave responsabilità di dire la verità alle generazioni future".