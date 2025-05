Cannes 78, la Palma d'oro va a "A Simple Accident" di Jafar Panahi

È "A Simple Accident" di Jafar Panahi il vincitore della Palma d'oro del 78esimo Festival di Cannes. Il Premio della Giuria è stato vinto ex aequo da "Sirat" di Oliver Laxe e da "Sound of falling" di Mascha Schilinski mentre il Grand Prix è stato assegnato a "Sentimental value" di Joachim Trier. Kleber Mendonca Filho, per il film "O agente secreto" ha vinto il premio per la miglior regia e per lo stesso film Wagner Moura è stato premiato come Miglior attore. Migliore attrice invece Nadia Melliti per il film "Le petit dernier" di Hasfia Herzi.