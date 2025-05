Jodie Foster a Cannes 78 in versione psichiatra: "Invecchiando, mi piace cercare leggerezza”

Dopo una lunga pausa dalla recitazione per concentrarsi sulla vita privata e la crescita dei suoi figli, Jodie Foster ha ripreso a frequentare lo schermo e nel 2023 ha avuto una nomination all'Oscar per il suo lavoro come allenatrice di nuoto in "Nyad" e un Emmy per la sua interpretazione in "True Detective: Night Country" del 2024. Superare i 60 anni, 62 ora per la precisione, ha portato a guardare al cinema con nuove prospettive e soprattutto a una "nuova libertà". Ha diretto quattro film, tra cui "Il mio piccolo genio" e "A casa per le vacanze": "Mi piace molto fare la regia, ma è difficile far decollare le cose. Adoro i film che ho fatto, e parlano della mia vita. E per me, sono film d'autore. Se non riesco a farlo in quel modo, lascio perdere. Quando ho deciso di dirigere, sono stata fortunata - ha detto riferendosi allo scarso numero di registe - le persone che prendevano le decisioni mi conoscevano, quindi non mi consideravano un rischio come regista esordiente. Ma come attrice, prima dei miei ultimi tre progetti, avevo girato un solo film con una regista donna. In più di 50 anni. E ora le cose stanno cambiando: è incredibile che ci sia voluto così tanto tempo per spiegare ai dirigenti degli studios che le donne rappresentano il 50% della popolazione". E sulla nuova amministrazione Trump che vuole togliere i programmi di inclusione Dei, la ex bambina prodigio ormai veterana ha concluso: "Sì, potrebbe finire tutto ora. Lo stiamo vedendo dal mondo accademico all'intrattenimento. Spero che non accada, perché vogliamo raccontare tutte le storie. Quando lo facciamo, ci guadagnano".