A Cannes 78 applausi per "Fuori" di Martone: "Un inno alla sorellanza”

Applausi a Scarlett Johansson, regista debuttante in "Eleonor the Great" presentato per Un Certain Regard. Il film, scritto da Tory Kamen, conta sulla qualità delle due interpreti: la giovanissima Erin Kellyman, inglese, catturata da Hollywood per "Solo" nella saga di "Star Wars" e "Falcon and the Winter Soldier" ma sbarcata per la prima volta a New York per questo set; e una vera forza della natura come la ultranovantenne June Squibb, candidata all'Oscar per "Niagara", ma qui per la seconda volta protagonista da applausi. L'incontro tra le due donne, opposte per storia personale, formazione e attese dalla vita, è generata dal dolore e dalla solitudine che vivono entrambe. Sicché quella che parte come una commedia di costume sull'anima yiddish dei newyorchesi, vira in fretta verso una confessione di "sorellanza" per poi tramutarsi, e qui si avverte tutto il peso della sceneggiatura che vuole sorprendere, in una sorta di thrilling dell'anima sulla vera storia di Eleonor che forse non è davvero ciò che dice di essere.