Spike Lee a Cannes 78 con “Highest 2 lowest”, a Denzel Washington la Palma d’oro alla carriera a sorpresa

L'arrivo di Spike Lee e Denzel Washington ha richiamato sul red carpet la folla delle grandi occasioni con registi come Jacques Audiard, Mathieu Kassovitz, Wes Anderson e la caccia al biglietto per assistere alla premiere questa sera del film che ha riunito la coppia afroamericana dopo quasi venti anni e per la quinta volta dai fasti di "Mo' Better Blues" (1990), proseguiti con "Malcolm X", "He Got Game" e "Inside Man" del 2006. Completo lungo a righe arancio e viola e occhiali coordinati, Spike Lee sul red carpet, con Denzel Washington e A$AP Rocky con tutti i suoi denti dorati, si è fatto notare come suo solito, infischiandosene delle regole del dress code. Il film è un thriller poliziesco, moderna reinterpretazione del classico del 1963 di Akira Kurosawa "Anatomia di un rapimento", ma ambientato nella New York contemporanea in cui un magnate della musica interpretato da Denzel Washington è alle prese in definitiva con il dilemma di fare la cosa giusta, per citare uno dei titoli migliori di Lee. "C'è altro nella vita oltre al fare soldi. È integrità. È ciò per cui combatti. È quello in cui credi davvero" dice nel film per accompagnare il quale Denzel Washington ha fatto un blitz di 24 ore nell'unico giorno libero del teatro di Broadway dove è un applaudito Othello di Shakespeare.