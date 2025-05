Cannes 78, parata di stelle: dal cast del film di Wes Anderson a Nicole Kidman e Isabelle Huppert

Nel vorticare di presenze sul red carpet e stretta tra star americane presenti e future, come Nicole Kidman o Jennifer Lawrence, si fa largo stasera la figura minuta di Isabelle Huppert e per i francesi è come se sventolasse la bandiera e ristabilisse il primato europeo della kermesse. Huppert è sempre una "regina" e quest'anno porta a Cannes un film che, in qualche modo, mette il suo personaggio, al di sopra della mischia e farà certamente parlare a lungo. Protagonista de "La donna più ricca del mondo", il film di Thierry Klifa è Marianne Farrère, multimiliardaria, dura, potente e spietata. Fino al giorno in cui perde la testa per un fotografo e scrittore che diventa la nuova ragione della sua vita. Gentile e disponibile, ma interessato e intraprendente, l'uomo mette il naso in affari di famiglia che non dovrebbe conoscere e intanto, il denaro dell'azienda scorre a fiumi. Si potrebbe raccontare questa storia come una fiaba moderna senza lieto fine ma, almeno per i francesi, la vicenda ha un'eco molto riconoscibile: anche nell'aspetto fisico Marianne/Isabelle ricorda da vicino Liliane Bettencourt, la leggendaria proprietaria di L'Oréal, trascinata in una causa feroce con sua figlia che accusava madre il fidanzato di circonvenzione della madre e ne chiedeva il controllo giudiziario. Per anni la stampa si è appassionata a questa storia da "teste coronate" della finanza, finché madre e figlia hanno trovato un accordo.