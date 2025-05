A Cannes 78 Robert De Niro riceve la Palma d'Oro alla carriera e attacca Trump

L'apertura di Cannes 78 è nel segno dell'emozione e delle standing ovation. L'immensa platea del Grand Theatre Lumiere tributa circa tre lunghissimi minuti di applausi a Robert De Niro, premiato con la Palma d'oro onoraria. "L'arte cerca la libertà. Unisce le persone, include la diversità. Ecco perché rappresentiamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti del mondo, ma la creatività non ha prezzo", è il suo urlo in difesa della libertà. L'attore 81enne, visibilmente emozionato, che come dice Leonardo DiCaprio che gli ha consegnato la Palma, "per un'intera generazione di attori, è stato un modello, il nostro idolo, un attore che ha ridefinito il cinema, un mito che ci ha ispirati per la sua capacità di immergersi nei personaggi, uno specchio in cui guardarci, ma anche per chi come me ha la fortuna di conoscerlo e lavorarci una persona di una grande forza interiore e umanità".