Cannes 78, a Robert De Niro la Palma d'oro alla carriera

C'è da aspettarsi il tutto esaurito per la masterclass che terrà alla Debussy il 14 maggio l'attore di New York il cui talento ha segnato la storia del cinema, da "Taxi Driver" a "Novecento", da "C'era una volta in America" a "Toro Scatenato", "Il Padrino", "Quei bravi ragazzi" a "Killers of the Flower Moon" per citare solo alcuni dei titoli memorabili della sua carriera. 81 anni nel cinema, suggellati con due Oscar ("Il Padrino parte II" e "Toro Scatenato"), innumerevoli premi, un dialogo continuo con Martin Scorsese la cui unica amicizia cinematografica era iniziata nel 1973 con "Mean Streets", in cui ritraggono il loro quartiere Little Italy, origini italiane entrambi, uno siciliano l'altro Bob molisano, figlio di pittori newyorkesi bohemienne.