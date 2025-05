Cannes 78 al via, Mario Martone contro tutti: i film in gara

"Jeunes Mères - La maisone maternelle" dei fratelli Dardenne ci porta in un centro di accoglienza per giovani madri. Qui troviamo Jessica, Perla, Julie, Naïma e Ariane, tutte cresciute in circostanze difficili, lottano per ottenere una vita migliore per sé e per i propri figli. "Sirat" di Oliver Laxe è un road movie con un padre anticonformista che insieme al figlio parte alla ricerca della figlia scomparsa nel Nord Africa. Di "Un simple accident" del maestro iraniano Jafar Panahi si sa ben poco della trama se non: "Ciò che inizia come un piccolo incidente mette in moto una serie di conseguenze crescenti". "Renoir" di Hayakawa Chie ha come protagonista Fuki eccentrica undicenne che naviga nell'adolescenza mentre suo padre combatte il cancro e sua madre lotta con lo stress legato al lavoro. Tutto ciò porta Fuki a fare molto affidamento sulla sua immaginazione. "The History of Sound" di Oliver Hermanus, dall'omonimo racconto di Ben Shattuck, parla di due uomini (Josh O'Connor e Paul Mescal) che si incontrano nel 1916 per poi viaggiare nel 1919 a caccia delle canzoni popolari dei loro connazionali nel New England rurale. In "The Mastermind" di Kelly Reichardt di scena un audace furto d'arte sullo sfondo della guerra del Vietnam. "New Wave" di Richard Linklater è un omaggio alla nouvelle vague francese e rievocherà i retroscena di "Fino all'ultimo respiro" del 1959 di Jean-Luc Godard, film manifesto del filone. Adottato lo stesso formato del film originale, dunque in bianco e nero con l'aspect ratio di 4:3. In "La petite dernière" di Hafsia Herzi è protagonista Fatima, la figlia più giovane di una famiglia di immigrati algerini, che lascia il suo liceo in periferia del centro città per passare a una scuola di lusso. Si allontana così dalle tradizioni familiari per scoprire nuovi codici di vita. In "Romería" di Carla Simón, Marina si reca a Vigo per incontrare la famiglia del padre biologico morto, come sua madre, di Aids quando lei era molto giovane. Incontrando zie e nonni, cerca così di ricostruire la loro storia d'amore.