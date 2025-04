Tom Cruise presenta a Cannes la sua ultima "Missione impossibile"

E' la terza volta della star hollywoodiana sulla Croisette: la prima nel 1992, per la premiere di Far and Away di Ron Howard e poi nel 2022 per la premiere di "Top Gun: Maverick". Proprio nel 2022, nella kermesse francese, si è svolto l'evento di lancio dell'ultimo Top Gun e Cruise ha ricevuto una Palma d'oro onoraria.

Tom Cruise ha legato il suo nome alla saga "Mission: Impossible" sin dall'inizio, dal 1996. In MI:8, l'ottavo episodio The Final Reckoning, la resa dei conti è l'atto finale. Dopo quasi tre decenni di brividi, acrobazie e intrighi, The Final Reckoning offrirà "un'esperienza cinematografica indimenticabile", sottolinea il festival di Cannes annunciando il film Paramount.