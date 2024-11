Il film avrebbe dovuto inizialmente intitolarsi "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two", ma la Paramount, Cruise e lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie, hanno poi deciso di abbandonare quel titolo e hanno optato per "The Final Reckoning", ovvero "La resa dei conti finale", titolo svelato per la prima volta proprio dal teaser. Questa potrebbe infatti anche essere l'ultima pellicola per Tom Cruise nei panni dell'eroico agente dell'FMI. Alla fine del video infatti Ethan Hunt/Cruise dice, quasi parlando agli spettatori: "Devi fidarti di me un'ultima volta".