Dopo l'ardita "discesa" live di Tom Cruise allo Stadio Olimpico, la cui logistica è tuttavia ancora in fase di elaborazione e non si esclude che l'attore possa far fare a una controfigura la vera e propria acrobazia, verrà trasmesso un filmato registrato in precedenza, che mostra Tom Cruise in viaggio su un aereo dalla Francia per portare la Torcia a Los Angeles e che culmina con un salto in paracadute sopra i cieli di Hollywood, verso l'iconica scritta. TMZ ha inoltre rivelato che una volta atterrato Tom Cruise passerà la bandiera ad altri atleti olimpici lungo il suo cammino. Dovrebbero esserci un ciclista, uno skater e un pallavolista.