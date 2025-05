Il festival di Cannes diventerà il centro dello star system cinematografico. Sarà una sfilata di personaggi ad alto tasso di distrazione dal mondo intorno in fiamme, dalle guerre in Ucraina e Gaza, agli scossoni della presidenza Trump sui dazi. Il glamour è assicurato anche per tutti gli eventi tra la moda e il lusso intorno alla Croisette, tra cui l'annuale amfAR che giovedì 22 maggio riunirà l'iconica rock band dei Duran Duran durante l'asta per la raccolta fondi contro l'Aids. A cominciare dalla leggenda Robert De Niro, Palma d'oro alla carriera nella cerimonia di apertura, 14 anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011 e dopo aver presentato negli anni capolavori come "Novecento" di Bernardo Bertolucci, "Taxi Driver" di Martin Scorsese, "C'era una volta in America" di Sergio Leone e poi ancora "The King of comedy", "Mission" e l'ultimo "Killers of the Flower Moon". Per proseguire con i superdivi di Wes Anderson che con "La Trama Fenicia" assicura Benicio del Toro e Mia Threapleton (la figlia di Kate Winslet) oltre a Riz Ahmed, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric (Tom Hanks non ci sarà come pure Benedict Cumberbatch). Scarlett Johansson è attesa anche come regista alla prima prova: "Eleonor the Great "sulla vita della 90enne Morgenstein in prima mondiale a Un Certain Regard. Si prevede anche Bono Vox per la prima volta: sarà per il documentario "Bono: Stories of Surrender", basato sul suo spettacolo teatrale autobiografico e diretto da Andrew Dominik, regista di "Blonde". Un film ad alto tasso di star è l'atteso "Eddington", il western di Ari Aster: arrivano Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler. L'eterno ragazzo Tom Cruise porterà "Mission: Impossible - The Final Reckoning", l'ultimo film di una saga di acrobazie e intrighi quasi trentennale.