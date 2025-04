Infine conclude: "In tempi che sembrano voler separare, compartimentare o soggiogare, il Festival di Cannes vuole (ri)unirsi; avvicinare i corpi, i cuori e le anime; incoraggiare la libertà e rappresentare il movimento per perpetuarlo; per incarnare il vortice della vita per celebrarlo, ancora e ancora. Quest'uomo e questa donna che hanno vinto entrambi premi a Cannes - Miglior attore (Z, 1969), Miglior attrice (Salto nel vuoto), 1980) - non ci sono più. Anche questi due manifesti rendono omaggio. Magnifici eroi della delicatezza e della seduzione, Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant illuminano per sempre il film della nostra vita, come questi due manifesti, i cui colori esprimono l'intensità di un amore appassionato che trionfa sulla disperazione. Questa luce non viene più dai cieli, oggi turbati da ogni parte da nubi oscure; Emerge dalla fusione radiosa di due esseri che ci riconciliano con la vita".