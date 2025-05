A Cannes 78 la star è la politica, tra guerre e conflitti sociali

Su tutti, nella giornata caratterizzata da opere intense, da palmares e profondamente politiche, il film choc su Gaza nella sezione indipendente Acid "Put Your Soul on Your Hand and Walk": è un film-testimonianza, tragica, preziosa e rara: la regista iraniana Sepideh Farsi, che non può tornare a Teheran, ha realizzato un'opera fatta sostanzialmente di telefonate in zoom in cui dall'altra parte la 25enne fotoreporter Fatma Hossona, dalla sua casa-prigione a Gaza, raccontava progressivamente la distruzione, prima sperando fiduciosamente che finisse, poi che il mondo se ne accorgesse. A oggi non è accaduto nulla di tutto questo e la coraggiosa Fatma Hossona è stata sterminata con la sua famiglia dall'Idf israeliano il giorno dopo la selezione a Cannes. Oggi sarebbe stato il giorno in cui regista e protagonista (sempre se fosse riuscita a varcare il confine dell'assedio e prendere un aereo per l'Europa) avrebbero dovuto presentare il film e invece è stato un emozionante tributo al sacrificio della giovane. "Proiettare film significa testimoniare ciò che sta accadendo" hanno detto in una nota congiunta Acid e gli altri festival, tra cui Giornate degli Autori, che oggi hanno preso l'impegno di farlo circolare in giro per il mondo. "Abbiamo mantenuto viva questa linea di vita per più di 200 giorni, una comunicazione fragile, tra i capricci della rete e i bombardamenti israeliani, pensando che ogni chiamata poteva essere l'ultima", ha detto la regista.