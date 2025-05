Bono porta i soldati ucraini a Cannes 78: "Mai così vicini alla guerra mondiale"

Bono è sbarcato al Festival di Cannes, per presentare il documentario "Bono: Stories of Surrender" di Andrew Dominik, adattamento dello spettacolo teatrale tratto dal suo libro "Surrender: 40 Songs, One Story". Il frontman degli U2 ne ha approfittato per lanciare un messaggio sulla situazione geopolitica contemporanea, portando in passerella un gruppo di soldati ucraini che sono stati accolti dagli applausi. "Il mondo non è mai stato così vicino a una guerra mondiale in tutta la mia vita. Il nazionalismo non è ciò di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato ad Associed Press. "Siamo cresciuti in un clima molto teso in Irlanda. Questo ti rende diffidente nei confronti del nazionalismo e di quegli istinti animaleschi che possono essere fomentati". Il delegato generale del Festival Thierry Fremaux per questa edizione ha voluto aprire il mondo del cinema ai temi caldi del momento come la parità di genere, l'invasione in Ucraina, la guerra di Gaza e i dazi imposti dagli Stati Uniti.