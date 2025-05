All'incontro stampa per "Eddington" di Ari Aster con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, l'attore cileno-americano, star di "The Last of Us," qui coprotagonista del neo-western ha detto: "Vadano a farsi fottere" tutti coloro che cercano di intimidire il mondo del cinema perchè "non dovremmo aver paura di criticare Donald Trump. Pascal ha raccontato la sua storia personale per sostenere le politiche migratorie sull'asilo. "Sono un immigrato, i miei genitori sono rifugiati cileni. Siamo fuggiti da una dittatura, e ho avuto il privilegio di crescere negli Stati Uniti, dopo aver trovato asilo in Danimarca. E se non fosse stato così, non so cosa ne sarebbe stato di noi. Quindi sarò sempre a favore di queste tutele per i richiedenti asilo".