Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 626. Gli Stati Uniti entrano in campo direttamente nella guerra Israele-Iran attaccando tre siti nucleari nel Paese islamico. "Si dice che i danni ai siti nucleari in Iran siano 'monumentali'", scrive Donald Trump aprendo per la prima volta anche ad un cambio di regime a Teheran, dopo averlo sempre escluso. I pasdaran hanno promesso vendetta, affermando che "ridurranno in cenere" le basi americane in Medioriente e minacciando di chiudere lo Stretto di Hormuz. Netanyahu compatta Israele: "Con Trump cambiamo la storia". E prega per lui al Muro del Pianto. Poi in conferenza stampa spiega: "L'azione in Iran apre opportunità che non possiamo nemmeno immaginare. Vedo un'enorme espansione degli accordi di pace".