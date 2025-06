Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran: "La guerra dei 12 giorni è finita"

"L'Iran ha ufficialmente risposto alla nostra distruzione dei loro impianti nucleari con una reazione molto debole, come ci aspettavamo, e che abbiamo contrastato in modo molto efficace": lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, aggiungendo: "Sono stati lanciati 14 missili: 13 sono stati abbattuti e uno è stato 'liberato', perché diretto in una direzione non minacciosa". "Sono lieto di annunciare che NESSUN americano è rimasto ferito e che non ci sono stati danni", ha rimarcato Trump. Che ha poi detto di voler "ringraziare l'Iran per averci avvisato tempestivamente, il che ha permesso di non perdere vite umane e di non ferire nessuno. Forse l'Iran può ora procedere verso la pace e l'armonia nella regione, e incoraggerò con entusiasmo Israele a fare lo stesso".