La solidarietà di Putin all'Iran: "Aggressione ingiustificata"

Vladimir Putin condanna l’attacco statunitense all’Iran definendolo “un’aggressione ingiustificata” e ha assicura il sostegno della Russia “al popolo iraniano”. Durante i colloqui a Mosca con il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, il presidente russo parla di legami “solidi e duraturi” ma non menziona esplicitamente il regime, limitandosi a un messaggio di auguri per il neopresidente Pezeshkian e per la Guida Suprema Khamenei. Sullo sfondo, lo scambio tra droni iraniani e armi russe per la guerra in Ucraina.