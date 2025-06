Germania verso la leva militare obbligatoria: "Dobbiamo colmare le carenze degli ultimi decenni"

L’ipotesi della coscrizione obbligatoria – Il progetto del governo tedesco prevede la creazione di un “nuovo servizio militare attraente” che si basi sulla “partecipazione volontaria”. Il ministro della Difesa Boris Pistorius mira però a includere nella nuova legge anche l’ipotesi della coscrizione obbligatoria. Una possibilità che si concretizzerebbe se l’adesione da parte dei volontari fosse troppo bassa, e se di conseguenza il numero di posti liberi in caserma finisse per superare quello dei volontari. All’esercito tedesco, come ribadito più volte da Pistorius, occorro almeno 60 mila reclute in più, e le forze armate devono poter contare su un contingente di 200 mila riservisti. “Il nostro compito politico è garantire che in futuro potremo continuare a vivere in sicurezza in Germania, e per farlo dobbiamo colmare le carenze degli ultimi due decenni” ha commentato alla stampa il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil.