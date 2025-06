Trump ha un sogno segreto ma non troppo: il Nobel per la pace

L'obiettivo di portarsi a casa medaglia e pergamena da Oslo è il grande sogno di Trump e lo sanno tutti ormai, a ogni latitudine. Questa aspirazione lo ha spinto a cercare di pacificare anche situazioni complicate, sempre stando attento a pubblicizzare i suoi risultati raggiunti in questo senso attraverso i social: “Sono molto lieto di annunciare di aver stipulato, insieme al segretario di Stato Marco Rubio, un meraviglioso trattato tra la Repubblica democratica del Congo e la Repubblica del Ruanda, in una guerra che è stata nota per il violento spargimento di sangue e la morte, più di qualsiasi altra guerra", fece sapere al mondo sempre in un post su Truth, lo stesso in cui ricordava anche il suo ruolo nella tregua tra India e Pakistan facendo riferimento a quel Nobel che per sua stessa ammissione forse non avrà mai: "No, non riceverò un premio Nobel per la pace, non importa cosa faccio, inclusa Russia/Ucraina e Israele/Iran, qualsiasi siano questi esiti, ma la gente lo sa, e questo è tutto ciò che conta per me", scriveva fingendo una resa qualche mese fa, ignaro forse che in tanti stanno "tirando la volata" per lui.