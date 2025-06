Il governo del Pakistan propone Trump per il premio Nobel per la Pace 2026

Il governo del Pakistan ha proposto di assegnare al presidente Usa Donald Trump il Premio Nobel per la Pace 2026, come riconoscimento del suo "decisivo intervento diplomatico" e della sua leadership durante la recente crisi tra India e Pakistan. Lo ha annunciato lo stesso governo del Pakistan su X. E' stato intanto rilasciato, dopo l'ordine di un giudice federale, lo studente e attivista palestinese della Columbia University Mahmoud Khalil, l'unico manifestante filo-palestinese ancora in carcere. Sembra essere arrivata a una svolta la controversia tra l'amministrazione Trump e l'Università di Harvard: "Abbiamo lavorato a stretto contatto con Harvard ed è molto probabile che un accordo venga annunciato entro la prossima settimana", ha detto infatti il presidente Usa.