Usa, Trump concede una nuova proroga di 90 giorni per TikTok

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per estendere ancora una volta la scadenza entro la quale la società cinese ByteDance dovrebbe vendere la sua quota di controllo in TikTok a una realtà statunitense, evitando così la messa al bando della piattaforma nel Paese. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente Usa ha scritto di avere concesso una terza estensione alla compagnia cinese, per un periodo di 90 giorni che scadrà il prossimo 17 settembre. "Ho appena firmato un ordine esecutivo che estende per 90 giorni la scadenza", ha affermato Trump. Intanto, dopo che la Fed ha lasciato i tassi di interesse invariati nonostante il pressing di Trump, l'inquilino della Casa Bianca è tornato anche a scagliarsi contro il presidente Jerome Powell. Sta "costando al nostro paese centinaia di miliardi di dollari. È il più stupido nel governo e il board della Fed è complice", ha affermato il presidente Usa su Truth, tornando a chiedere tassi più bassi di 2,5 punti.