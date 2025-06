Donald Trump presenta sintomi di Alzheimer: l’allarme in famiglia lanciato dal nipote

Fred Trump III ha raccontato anche le dinamiche più intime del clan nel suo libro "All in the Family: The Trumps and How We Got This Way", pubblicato nel luglio 2024 e subito diventato best seller. Oltre alle riflessioni sulla salute mentale, l’autore affronta temi come la disabilità del figlio William e il presunto ostracismo subito dalla famiglia dopo la morte del padre. Il volume ha suscitato reazioni contrastanti ma ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla trasparenza e sulla responsabilità della figura presidenziale.