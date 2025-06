Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 628. L'Iran annuncia la fine della "guerra dei 12 giorni". A questo punto sembrerebbe essere arrivata a una svolta la tregua, dopo le prime fasi incerte. Donald Trump aveva infatti accusato i due Paesi di violarla. E in un video aveva sbottato: "Non sanno cosa c... fanno". Per il presidente americano l'accordo dovrebbe "mettere fine a quella che dovrà essere chiamata la guerra dei 12 giorni". I media di Teheran avevano confermato l'inizio del cessate il fuoco dalle 6 (ora italiana). Poco dopo, però, Israele aveva dato notizie di sirene antiaeree nel nord per il lancio di un missile e aveva minacciato di "rispondere con forza alla violazione, colpendo obiettivi del regime sciita nel cuore di Teheran". La Repubblica Islamica, da parte sua, aveva smentito l'attacco, annunciando il ripristino dell'industria nucleare nel Paese. Per Israele la guerra con Teheran ha un obiettivo primario: il programma nucleare iraniano, e non un cambio di regime. Non si placa neanche il fronte di Gaza: nella Striscia sono state uccise oltre 56mila da inizio guerra. L'autorità iraniana per le telecomunicazioni iraniana ha annunciato che WhatsApp resterà bloccata nel Paese, mentre Telegram potrà riprendere a funzionare dopo le misure precauzionali adottate durante gli attacchi d'Israele. Lo riferisce Iran International, canale legato all'opposizione con base a Londra. Cnn: "I raid Usa hanno ritardato il nucleare in Iran solo di mesi". La Casa Bianca nega: "Un attacco a Trump".