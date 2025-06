Nato, Trump: "Oggi si decide sul 5%, giornata importante" | Tajani: "La Spagna dovrà rispettare le regole"

Per il premier ungherese Viktor Orban "è possibile raggiungere il 5% in difesa, anche se non è facile, ma dobbiamo cambiare il metodo di calcolo dei bilanci nell'Ue altrimenti è impossibile, nessuno ce la farà, non importa cosa dicono". Orban ha poi osservato: "La vera minaccia per me è la mancanza di competitività: la Russia non è forte abbastanza per rappresentare una minaccia alla Nato, noi siamo molto più forti".