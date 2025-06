Nato, Meloni: "Sarebbe un errore costruire una difesa parallela europea"

Giorgia Meloni dice che "sarebbe un errore pensare di costruire una difesa europea parallela a quella del sistema Nato, sarebbe una inutile duplicazione". Replicando in Senato dopo la discussione in vista del Consiglio europeo, il premier spiega: "Il sistema di difesa occidentale è basato sulla Nato, e nella Nato non c'è un esercito della Nato, ci sono eserciti nazionali che cooperano tra di loro. Io voglio piuttosto una colonna europea della Nato".