Meloni: "A Gaza la reazione di Israele ha forme inaccettabili"

In questo scenario di instabilità, Meloni ha messo in guardia sulla Russia, che potrebbe rafforzarsi. Per questo la priorità in Ue, ha osservato, deve essere quella di fare fronte comune. "L'Est e il Sud della Libia sono già le principali teste di ponte della proiezione militare russa in Africa: c'è il rischio concreto che la Russia possa sfruttare l'instabilità attuale per rafforzarsi ulteriormente in Libia e quindi per rafforzarsi nel Mediterraneo e siamo intenzionati a portare il tema in Consiglio europeo per chiedere ai nostri partner all'Unione di prestare maggiore attenzione a questa pericolosa dinamica", ha sottolineato il premier.