Attacco Usa in Iran, il Sottosegretario alla Difesa Perego: ""Militari italiani riposizionati per evitare danni collaterali"

"Il livello di allerta è stato innalzato in tutti le nostre sedi all'estero", lo dice il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego a "Mattino Cinque News" il giorno dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran. "C'è stato anche uno spostamento di alcuni militari in Iraq - continua Perego -, in quelle aree considerate più a rischio".