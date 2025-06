A Roma centinaia di persone sono arrivate in piazzale Ostiense per la Manifestazione nazionale "No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo". Molte le bandiere palestinesi e quelle della pace, con simboli della Palestina e di Rifondazione comunista, mentre i militanti scandiscono slogan come "Stop alla guerra genocida in Palestina" e "Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump" o "La pace dipende anche da te".