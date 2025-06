La corsa al riarmo: dal 2% al 5% del Pil, quanto costerà all'Italia la nuova Nato

Tradotto in termini concreti, raggiungere il 5% comporterebbe per l'Italia un costo aggiuntivo di circa 40 miliardi di euro all'anno rispetto alla proiezione con il livello attuale del 2%. Appunto 400 miliardi di differenziale in dieci anni, una cifra che supera l'intero Pil di paesi come il Belgio o l'Irlanda.



In termini pro capite, ogni italiano dovrebbe contribuire con circa 650 euro in più all'anno per la difesa. Per una famiglia di quattro persone si tratterebbe di oltre 2.600 euro annui aggiuntivi, che si tradurrebbero inevitabilmente in maggiori tasse o tagli ad altre voci di spesa pubblica.



Le conseguenze sui servizi pubblici potrebbero essere forti. I 40 miliardi annui aggiuntivi equivalgono al budget combinato di diversi ministeri: più di quanto l'Italia spende oggi per l'università e la ricerca, quasi quanto destina all'istruzione o pari all'intero fondo sanitario nazionale di alcune regioni del Sud. Per avere un altro ordine di grandezza: l'ultima Legge di Bilancio valeva 30 miliardi di euro.