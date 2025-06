Taiwan, 50 aerei e 6 navi da guerra cinesi intorno all'isola

Taiwan ha riferito di aver rilevato 50 aerei e sei navi da guerra cinesi intorno all'isola nell'arco delle 24 ore dalle 6 locali (mezzanotte in Italia). Il ministero della Difesa, in una nota, ha precisato che 46 dei 50 jet hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nell'area di identificazione di difesa aerea (Adiz) da nord, da sudovest e da est, spingendo le forze armate di Taipei a "monitorare la situazione e a rispondere di conseguenza". L'impennata delle attività è inferiore di quella registrata a marzo, quando Taiwan tracciò ben 59 aerei cinesi intorno all'isola, che resta il numero più alto del 2025. La Cina considera l'isola come una provincia ribelle e una parte "sacra" e "inalienabile" del suo territorio, da riunificare anche con la forza, se necessario.