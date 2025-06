Il Papa: "Fermare la tragedia della guerra prima che sia troppo tardi"

Papa Leone lancia un appello per la pace all'indomani dei raid Usa sui siti nucleari iraniani e, all'Angelus, prega così: "Oggi più che mai l'umanità grida e invoca la pace: è un grido che chiede responsabilità e ragione e non dev'essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto. Fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile". Secondo il Santo Padre "la guerra non risolve i problemi anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia del popolo che richiedono generazioni per rimarginarsi. Che la diplomazia faccia tacere le armi".