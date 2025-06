Dazi e tensioni globali: colpiti 7 commercianti italiani su 10, cresce la sfiducia nel futuro

Le prospettive per il futuro restano incerte. Solo il 40,2% degli intervistati guarda con ottimismo ai prossimi mesi, mentre il 35% si dichiara apertamente pessimista, schiacciato da costi crescenti, difficoltà di approvvigionamento e cambiamenti nei consumi. Non a caso, tra le priorità indicate per il futuro, spiccano la riduzione della burocrazia (41,4%), l’accesso a sovvenzioni e sussidi (29,9%), il credito agevolato (17,8%) e strumenti digitali per la gestione d’impresa (17,8%).