Usa, Washington Post: Trump valuta di tagliare i fondi alla California dopo le proteste pro immigrati

Donald Trump sta valutando l'ipotesi di tagliare una grossa fetta di finanziamenti federali alla California dopo le proteste per i raid anti migranti. E' quanto scrive il Washington Post, secondo cui il team del presidente sta chiedendo ai dipendenti federali di elaborare motivazioni per i tagli, tra cui il mancato rispetto degli ordini esecutivi dello stesso Trump. Il presidente torna ad attaccare Newsom dicendo che, grazie alla Guardia nazionale e ai marines nelle strade, Los Angeles ora è sicura. Il governatore repubblicano del Texas ha annunciato l'invio della Guardia Nazionale nello Stato per far fronte alle proteste contro le politiche migratorie dell'amministrazione Trump. La Casa Bianca ha negato le notizie secondo cui l'amministrazione Trump starebbe pianificando il trasferimento di migliaia di migranti irregolari, inclusi cittadini di Paesi alleati come l'Italia, nel centro di detenzione di Guantanamo, a Cuba.