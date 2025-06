La Casa Bianca: "Migranti europei deportati è una fake news" | Tajani: "Nessun italiano irregolare andrà a Guantanamo"

La Casa Bianca ha negato le notizie secondo cui l'amministrazione del presidente Donald Trump starebbe pianificando il trasferimento di migliaia di migranti irregolari, inclusi cittadini di Paesi alleati come l'Italia, nel centro di detenzione di Guantanamo, a Cuba. "La notizia è falsa. Non sta accadendo nulla del genere", ha dichiarato su X la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, commentando l'articolo del Washington Post secondo cui il presidente avrebbe avviato un'operazione per inviare a Guantanamo oltre 9mila persone. E il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha assicurato che "degli italiani irregolari fermati negli Usa nessuno andrà a Guantanamo". In seguito all'ondata di proteste contro le politiche migratorie dell'amministrazione Trump, a Los Angeles sono state dispiegate le truppe della Guardia Nazionale. Intanto Trump ha annunciato su Truth: "Il nostro accordo con la Cina è stato concluso, soggetto all'approvazione definitiva del presidente XI e di me".