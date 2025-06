Mediazione sui dazi tra Usa e Cina: Pechino cala al 10%, Washington al 30%

Nell'intesa raggiunta a Londra fra Stati Uniti e Cina i dazi resteranno allo stesso livello di quanto stabilito nelle settimane scorse a Ginevra, quando gli Usa si sono impegnati a ridurre le tariffe sul made in China al 30% e la Cina al 10%. Lo ha confermato un funzionario dell'amministrazione al Wall Street Journal. Il 55% di dazi alla Cina di cui Donald Trump parla nel suo post su Truth, annunciando l'accordo, è la somma delle tariffe accordate a Ginevra (20% per la responsabilità nel traffico di fentanyl e 10% come tariffa base applicata a tutti i Paesi) e quelle già imposte durante il primo mandato alla Casa Bianca.