Trump, Dan Peterson: "È un negoziatore, meglio di lui in questo forse non c'è nessuno"

Oltre a raccontare la sua straordinaria carriera, Dan Peterson, in quanto americano, viene interrogato dal conduttore del programma di Rete 4 riguardo alla figura dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Sono americano e quindi voglio un Paese forte, sicuro e prosperoso. Io tifo per ogni presidente, come faccio per ogni allenatore delle squadre a cui tengo, e questo va appoggiato", spiega l'ex allenatore di basket. E prosegue: "I dazi hanno preoccupato la gente, ma non è che saranno così per sempre. Lui è un negoziatore ed è un business man che dice: "Fra due mesi vi metto i dazi". Però uno ha due mesi di tempo per negoziare".