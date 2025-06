Vitalizi d'oro, aumenti record per gli ex consiglieri regionali: oltre 10mila euro in più

"Fuori dal Coro" torna a occuparsi dei vitalizi d'oro, in particolare in Lombardia, dove gli ex consiglieri regionali hanno intascato in due anni oltre 10mila euro lordi in più. "C'è stato semplicemente un adeguamento al dato Istat" ha detto Luciano Valaguzza, ex consigliere regionale che ha beneficiato del maggior incremento del vitalizio: da 6400 euro lordi al mese nel 2022 a 7300 euro nel 2024. "È uno schiaffo nei confronti di tutti quelli che fanno fatica" ha commentato una cittadina.