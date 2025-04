Francesco De Lorenzo, l'ex ministro della Salute riabilitato anche dal Parlamento: riavrà il vitalizio | Il via libera anche con il sì dei 5 Stelle

Francesco De Lorenzo, 87 anni, ex ministro della Salute finito in carcere trent'anni fa con l'accusa di aver intascato una mazzetta di 7 miliardi di lire dalle aziende farmaceutiche in quello che è diventato un caso simbolo di Tangentopoli, riavrà il vitalizio parlamentare. L'ufficio di presidenza della Camera, presieduto da Lorenzo Fontana, ha infatti votato all'unanimità, anche con il parere favorevole del Movimento 5 stelle, per il ripristino dell'assegno, sospeso per decenni. Incasserà l'assegno a decorrere dal 18 luglio del 2024, data in cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha deciso per la riabilitazione di De Lorenzo, accogliendo l'istanza dell'ex liberale.